"Барселона" в 2015 году контактировала с "Ювентусом" относительно трансфера Погба

Теги барселонаювентусманчестер юнайтедполь погбажозеп мария бартомеу

"Барселона" в 2015 году контактировала с "Ювентусом" относительно трансфера Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба несколько лет назад мог стать игроком "Барселоны", об этом рассказал президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу.

"Летом 2015 года Поль Погба играл в Турине, и мы сказали "Ювентусу", что, если однажды они решат его продать, нам будет это интересно. Когда "Ювентус" согласился на трансфер, они сообщили нам, каким должно быть предложение. Мы выслушали их и пришли к пониманию, что не можем себе позволить потратить такую ​​сумму денег. Поэтому Поль отправился в "Манчестер Юнайтед", и он сделал их лучше, оставаясь одной из звёзд мирового футбола", - приводит слова Бартомеу ESPN.

Напомним, что "МЮ" купил Погба в августе 2016 года за 105 миллионов евро.

С тех пор звёздный француз сыграл за "красных дьяволов" 127 матчей, забил 29 голов и сделал 30 ассистов.

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