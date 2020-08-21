"Барселона" в 2017 году отказалась от покупки Дэвиса за 5 миллионов евро

"Барселона" в 2017 году могла приобрести нынешнего защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы отказались платить 5 миллионов евро за игрока "Ванкувер Уайткепс", а в 2019 году он перебрался в "Баварию".

Сейчас трансферная стоимость 19-летнего канадца оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвис провел 42 поединка, в которых забил три гола и отдал девять ассистов.

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