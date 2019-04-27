"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)
В рамках 35-го тура испанской Примеры "Барселона" одержала минимальную победу над "Леванте".
Единственный гол в матче забил капитан каталонцев Лионель Месси. Благодаря победе "Барселона" увеличила отрыв от "Атлетико" до 9 очков и оформила чемпионство. Отметим, что это 26-й чемпионский титул "сине-гранатовых".
"Барселона" - "Леванте" 1:0
Гол: Месси, 62 - 1:0
"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Альба, Артур (Бускетс, 73), Ракитич, Коутиньо (Месси, 46), Видаль, Дембеле (Серджи Роберто, 84), Суарес.
"Леванте": Фернандес, Рубен Везу, Робер, Луна, Коке, Рочина (Марти, 84), Кампанья, Джейсон, Вукчевич (Барди, 65), Саймон (Моралес, 46), Майораль.
Предупреждения: Ракитич (14), Рочина (56), Рубен Везу (58), Пике (70), Нелсон Семеду (77), Коке (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Леганес
|35
|42
|12
|Реал Сосьедад
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|35
|37
|17
|Реал Вальядолид
|35
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28