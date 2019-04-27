"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Барселона" одержала минимальную победу над "Леванте".

Единственный гол в матче забил капитан каталонцев Лионель Месси. Благодаря победе "Барселона" увеличила отрыв от "Атлетико" до 9 очков и оформила чемпионство. Отметим, что это 26-й чемпионский титул "сине-гранатовых".

"Барселона" - "Леванте" 1:0

Гол: Месси, 62 - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Альба, Артур (Бускетс, 73), Ракитич, Коутиньо (Месси, 46), Видаль, Дембеле (Серджи Роберто, 84), Суарес.

"Леванте": Фернандес, Рубен Везу, Робер, Луна, Коке, Рочина (Марти, 84), Кампанья, Джейсон, Вукчевич (Барди, 65), Саймон (Моралес, 46), Майораль.

Предупреждения: Ракитич (14), Рочина (56), Рубен Везу (58), Пике (70), Нелсон Семеду (77), Коке (83).

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