"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

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"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

В матче за Кубок Гампера "Барселона" одержала минимальную победу над "Эльче".

Единственный гол в игре на 2-й минуте забил нападающий "сине-гранатовых" Антуан Гризманн.

"Барселона" – "Эльче" - 1:0

Гол: Гризманн, 2 - 1:0.

"Барселона": Нето, Альба, Пике, Лангле, Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).

Для "блауграны" это 8-я подряд и 43-я в истории победа в Кубке Гампера.

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