"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера
В матче за Кубок Гампера "Барселона" одержала минимальную победу над "Эльче".
Единственный гол в игре на 2-й минуте забил нападающий "сине-гранатовых" Антуан Гризманн.
"Барселона" – "Эльче" - 1:0
Гол: Гризманн, 2 - 1:0.
"Барселона": Нето, Альба, Пике, Лангле, Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).
Для "блауграны" это 8-я подряд и 43-я в истории победа в Кубке Гампера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14