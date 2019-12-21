"Барселона" в 7-й раз завершила год без поражений на "Камп Ноу"

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"Барселона" в 7-й раз завершила год без поражений на "Камп Ноу"

Сегодня, 21 декабря, "Барселона" разгромила "Алавес" в матче 18-го тура Примеры.

Каталонский клуб завершил год без поражение на "Камп Ноу". Команда с 39 баллами расположилась на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

Ранее сине-гранатовые добивались подобного результата в 1959, 1968, 1974, 1975 и 2011 годах.

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