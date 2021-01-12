"Барселона" в апреле сыграет с "Реалом" в особом комплекте формы

"Барселона" подготовила специальную форму для гостевого матча 30-го тура Примеры против мадридского "Реала".

Экипировка выполнена в четырёх цветах - использовались синий, гранатовый, жёлтый и красный. Это коллаборация традиционных цветов клуба и флага Каталонии.

Ожидается, что уже в январе форму представит бывший капитан "Барсы" Карлес Пуйоль, а до конца месяца она поступит в продажу.

Ближайшее Эль Класико в чемпионате состоится 11 апреля в Мадриде.

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