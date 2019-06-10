"Барселона" в августе проведет два матча с "Наполи"

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"Барселона" в августе проведет два матча с "Наполи"

"Барселону" этим летом ожидают две игры с "Наполи".

Как сообщает Sport.es, поединки будут товарищескими и пройдут 7 и 11 августа в США. Напомним, что этим летом у каталонцев также запланирован тур по Азии.

В минувшем сезоне "Барселона" выиграла Примеру, а "Наполи" финишировал в Серии А на втором месте.

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