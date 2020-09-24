"Барселона" в ближайшее время попытается купить форварда "Интера" Мартинеса

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес все еще может стать игроком "Барселоны".

В ближайшее время каталонцы предпримут попытку приобрести 23-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, после ухода ряда футболистов из "Барселоны", клубу удалось сэкономить 70 миллионов евро. Кроме того, "Вулверхэмптон" заплатить 30 млн евро за трансфер Семеду.

"Интер" готов отпустить игрока в каталонский клуб за 100 миллионов евро.

А еще: Источник: Хави Мартинес покинул "Баварию"| http://soccernews.ru