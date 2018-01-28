"Барселона" в ближайшее время рассчитывает подписать первого летнего новичка

Каталонская "Барселона" в ближайшее время рассчитывает подписать своего первого летнего новичка, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" уже отправили в Бразилию своих представителей для того, чтобы согласовать условия трансфера полузащитника "Гремио" Артура, за которого его клуб желает получить не менее 50-ти миллионов евро. Ожидается, что переговоры по 21-летнему хавбеку начнутся уже сегодня, а закрыты будут еще до окончания текущего трансферного окна, однако перейти в свой новый клуб игрок сможет только следующим летом.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Алавеса". | soccernews.ru