"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Алавесом". В первом тайме счет открыл Луис Риоха, во второй половине равновесие восстановил Антуан Гризманн. Стоит отметить, что "Алавес" большую часть второго тайма играл в меньшинстве из-за удаления Хоты.
Таким образом, каталонский клуб не смог выиграть в четвертом матче Ла Лиги подряд. "Барселона" занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. "Алавес" находится на 13-й позиции.
"Алавес" – "Барселона" - 1:1 (1:0)
Голы: Риоха, 31 - 1:0, Гризманн, 63 - 1:1
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро (Агиррегабириа, 41), Лагуардиа, Дуарте, Лежен, Батталья, Мендес (Томаш Тавареш, 58), Пина (Марин, 72), Хота, Риоха (Ману Гарсия, 72), Дейверсон (Хоселу, 57).
"Барселона": Нето, Лангле (Педри, 46), Пике, Альба (Дест, 69), Серджи Роберто, Бускетс (Пьянич, 46), де Йонг, Дембеле (Тринкау, 46), Фати (Брэйтуэйт, 78), Гризманн, Месси.
Удаление: Хота (62).
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"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14