"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"

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"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Алавесом". В первом тайме счет открыл Луис Риоха, во второй половине равновесие восстановил Антуан Гризманн. Стоит отметить, что "Алавес" большую часть второго тайма играл в меньшинстве из-за удаления Хоты.

Таким образом, каталонский клуб не смог выиграть в четвертом матче Ла Лиги подряд. "Барселона" занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. "Алавес" находится на 13-й позиции.

"Алавес" – "Барселона" - 1:1 (1:0)
Голы: Риоха, 31 - 1:0, Гризманн, 63 - 1:1

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро (Агиррегабириа, 41), Лагуардиа, Дуарте, Лежен, Батталья, Мендес (Томаш Тавареш, 58), Пина (Марин, 72), Хота, Риоха (Ману Гарсия, 72), Дейверсон (Хоселу, 57).

"Барселона": Нето, Лангле (Педри, 46), Пике, Альба (Дест, 69), Серджи Роберто, Бускетс (Пьянич, 46), де Йонг, Дембеле (Тринкау, 46), Фати (Брэйтуэйт, 78), Гризманн, Месси.

Удаление: Хота (62).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Здесь всё понятно.Пока ленивое бревно на поле не "заработает" пеналь , то победы можно и не ждать.

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