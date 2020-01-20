"Барселона" в дебютном матче Сетьена показала лучший результат по владению мячом со времён Гвардиолы
"Барселона" владела мячом в матче 20-го тура Примеры против "Гранады" 82,6 процентов игрового времени.
Как сообщает Opta, это лучший результат каталонской команды за последние девять лет.
В 2011 году владение "Барсы" в матче с "Расингом" достигло 84%. Тогда "сине-гранатовых" возглавлял Хосеп Гвардиола.
Игра с "Гранадой" стала дебютной для Кике Сетьена на посту главного тренера "блауграны".
Не пропустите: Экс-арбитр назвал несправедливым удаление игрока "Гранады" в матче с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14