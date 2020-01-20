"Барселона" в дебютном матче Сетьена показала лучший результат по владению мячом со времён Гвардиолы

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"Барселона" в дебютном матче Сетьена показала лучший результат по владению мячом со времён Гвардиолы

"Барселона" владела мячом в матче 20-го тура Примеры против "Гранады" 82,6 процентов игрового времени.

Как сообщает Opta, это лучший результат каталонской команды за последние девять лет.

В 2011 году владение "Барсы" в матче с "Расингом" достигло 84%. Тогда "сине-гранатовых" возглавлял Хосеп Гвардиола.

Игра с "Гранадой" стала дебютной для Кике Сетьена на посту главного тренера "блауграны".

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