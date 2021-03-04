"Барселона" в дополнительное время дожала "Севилью" и вышла в финал Кубка Испании
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" добыла победу над "Севильей" и пробилась в финал турнира.
В основное время "Барса" победила со счетом 2:0, тем самым переведя игру в экстра-таймы. Голами отметились Усман Дембеле и Жерар Пике, забивший в компенсированное время. В экстра-тайме решающий гол забил Мартин Брейтуэйт.
Отметим, что на 73-й минуте "Севилья" не смогла реализовать пенальти.
"Барселона" - "Севилья" 3:0, первый матч - 0:2
Голы: Дембеле, 12 - 1:0, Пике, 90 - 2:0, Брэйтуэйт, 95 - 3:0
"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса (Фирпо, 78), Лангле, Дест (Гризманн, 63), Педри (Брэйтуэйт, 89), де Йонг, Дембеле (Тринкау, 89), Бускетс (Мориба, 78), Пике, Месси.
"Севилья": Вацлик, Акунья (Рекик, 54), Кунде, Диего Карлос, Оливер Торрес (Окампос, 62), Алеиш Видаль (Навас, 54), Фернандо, Жордан (Мунир, 105), Сусо (Гомес, 79), де Йонг (Ракитич, 54), Эн-Несири.
Удаления: Фернандо (90), де Йонг (103).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14