"Барселона" в дополнительное время дожала "Севилью" и вышла в финал Кубка Испании

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" добыла победу над "Севильей" и пробилась в финал турнира.

В основное время "Барса" победила со счетом 2:0, тем самым переведя игру в экстра-таймы. Голами отметились Усман Дембеле и Жерар Пике, забивший в компенсированное время. В экстра-тайме решающий гол забил Мартин Брейтуэйт.

Отметим, что на 73-й минуте "Севилья" не смогла реализовать пенальти.

"Барселона" - "Севилья" 3:0, первый матч - 0:2

Голы: Дембеле, 12 - 1:0, Пике, 90 - 2:0, Брэйтуэйт, 95 - 3:0

"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса (Фирпо, 78), Лангле, Дест (Гризманн, 63), Педри (Брэйтуэйт, 89), де Йонг, Дембеле (Тринкау, 89), Бускетс (Мориба, 78), Пике, Месси.

"Севилья": Вацлик, Акунья (Рекик, 54), Кунде, Диего Карлос, Оливер Торрес (Окампос, 62), Алеиш Видаль (Навас, 54), Фернандо, Жордан (Мунир, 105), Сусо (Гомес, 79), де Йонг (Ракитич, 54), Эн-Несири.

Удаления: Фернандо (90), де Йонг (103).

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