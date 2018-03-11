"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"

Субботняя программа 28-го тура испанской Ла Лиги завершалась противостоянием первой и последней команды текущего первенства - "Барселона" приехала в гости к "Малаге". Каталонцы, несмотря на то, что в последнее время стали чаще терять очки, все еще имеют существенное преимущество в восемь очков над ближайшим преследователем "Атлетико". "Анчоусы" же являются явным аутсайдером на протяжении всего сезона. Пожалуй, уже ничего не спасет команду Хосе Гонсалеса от понижения в классе, так как целых 11 пунктов отделяло их от такого желаемого 17 места в турнирной таблице.

Тем не менее, никакой недооценки соперника со стороны "блаугранас" не было, что можно было запросто понять по стартовому составу. Эрнесто Вальверде выставил сильнейшую одиннадцатку, несмотря на то, что через несколько дней у его команды ответственный ответный матч с "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Естественно, бросалось в глаза отсутствие на поле Андреаса Иньесты и Лео Месси, но на то были объективные причины: первый еще не до конца восстановился после травмы, второй – в срочном порядке накануне матча покинул расположение команды в связи с появлением на свет третьего сына.

Поединок начался в довольно-таки спокойном темпе. "Барселона" играла расслаблено, понимая, что рано или поздно все равно забьет. Как оказалось, первого гола долго ждать не пришлось: уже на 15-й минуте подачу с левого фланга от Жорди Альбы ударом головой замкнул Луис Суарес. Спустя всего пять минут удваивать преимущество в счете должен был Паулиньо, но с убойной позиции бразилец не попал в ближнюю "шестерку" ворот Роберто.

И все же во второй половине первого тайма каталонцы забили второй. Настоящий шедевр сотворил Коутиньо: Дембеле, собрав на себя нескольких защитников "Малаги", отпасовал на линию вратарской Филиппе и тот классным ударом пяткой пробил мимо вратаря. На 30-й минуте хозяева окончательно себя похоронили: Саму Гарсия опрометчиво прыгнул сзади в ноги Альбе, за что был справедливо удален. Еще до перерыва подопечные Вальверде должны были делать счет разгромным, но как не точность подводила игроков "Барсы", так кипер "анчоусов" Роберто великолепно действовал на ленточке.

Во втором тайме "Барселона" уже просто наслаждалась игрой и в то же время экономила силы. Больше всех старались еще раз отличиться Коутиньо, которому не грозит участие в матче Лиги Чемпионов, а также Усман Дембеле. Но голов во второй 45-ти минутке зрители так и не увидели.

Таким образом, "блаугранас" в эконом-режиме переигрывает аутсайдера "Малагу" и, как минимум до завтра, увеличивает отрыв от "Атлетико" до 11 очков.

"Малага" – "Барселона" – 0:2

Голы: Суарес, 15 – 0:1, Коутиньо, 28 – 0:2

"Малага": Роберто, Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка, Саму Гарсия, Ласен, Итурра, Кастро (Лестьенн, 61), Эн-Несери (Идейе, 77), Ролан (Саксесс, 77)

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Гомеш, 74), Пике, Умтити, Жорди Альба (Динь, 77), Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Коутиньо, Дембеле (Видаль, 85), Суарес

Удаление: Саму Гарсия (30)

Богдан Архипенко

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