"Барселона" в этом сезоне не обыграла всего одну команду

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"Барселона" в этом сезоне не обыграла всего одну команду

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" (2:2).

Напомним, что в первом круге команды разошлись миром на "Камп Ноу" с таким же счетом.

Таким образом "Сельта" стала первой командой, которую "Барселона" ни разу не обыграла в этом сезоне во всех турнирах.

При этом каталонский клуб не может победить "Сельту" на выезде уже три года (одна ничья и два поражения, с разницей мячей 6-10).

Не пропустите: "Сельта" – "Барселона" – 2:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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