"Барселона" в этом сезоне не обыграла всего одну команду
В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" (2:2).
Напомним, что в первом круге команды разошлись миром на "Камп Ноу" с таким же счетом.
Таким образом "Сельта" стала первой командой, которую "Барселона" ни разу не обыграла в этом сезоне во всех турнирах.
При этом каталонский клуб не может победить "Сельту" на выезде уже три года (одна ничья и два поражения, с разницей мячей 6-10).
Не пропустите: "Сельта" – "Барселона" – 2:2 (обзор). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|33
|65
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Севилья
|33
|48
|8
|Хетафе
|33
|45
|9
|Сельта Виго
|33
|44
|10
|Жирона
|32
|44
|11
|Эйбар
|33
|43
|12
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|13
|Реал Сосьедад
|32
|40
|14
|Леганес
|33
|39
|15
|Алавес
|32
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|32
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|33
|27
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|32
|17