"Барселона" в этом сезоне продемонстрировала худший покзатель по пропущенным голам за последние 16 лет
"Барселона" в 22-м туре Примеры не смогла одолеть "Валенсию" (2:2).
Как сообщает Mister Chip, "сине-гранатовые" пропустили 15 голов в 12 домашних матчах текущего сезона Примеры.
Отмечается, что это худший показатель "Барселоны" за последние 16 лет.
После 22 туров "Барселона" лидирует в чемпионате опережая ближайшего преследователя на 6 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
|9
|Бетис
|21
|29
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15