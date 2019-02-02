"Барселона" в этом сезоне продемонстрировала худший покзатель по пропущенным голам за последние 16 лет

"Барселона" в 22-м туре Примеры не смогла одолеть "Валенсию" (2:2).

Как сообщает Mister Chip, "сине-гранатовые" пропустили 15 голов в 12 домашних матчах текущего сезона Примеры.

Отмечается, что это худший показатель "Барселоны" за последние 16 лет.

После 22 туров "Барселона" лидирует в чемпионате опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

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