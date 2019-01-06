"Барселона" в этом сезоне занимает второе место в Примере по владению мячом

6 Теги бетисбарселона

"Барселона" в этом сезоне занимает второе место в Примере по владению мячом

"Барселона" любит в своих матчах контролировать мяч, но в текущем сезоне каталонцы не являются лидерами по этому показателю.

В этом сезоне средний процент владения мячом у "сине-гранатовых" составляет 62,8 процентов, а лидером с 62,9 процентами оказался "Бетис".

После 17 туров "Барселона" лидирует в Примере и опережает ближайшего преследователя на три очка. Сегодня каталонцев ожидает выезд к "Хетафе".

"Бетис" идет на 6-й позиции и от зоны Лиги Чемпионов их отделяет пять очков.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Вот и закончилась эпоха

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Mutaloff
Mutaloff

Почему?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Небольшой клуб, показал всем, что в нынешнее время можно контролировать мяч столько же, и не тратить огромные мешки денег каждое лето, как это делает барса. Раньше с контролем мяча каталонцев ассоциировали.

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Mutaloff
Mutaloff

Хм..Реал тоже очень много контролирует,а Бетис ещё в прошлом сезоне не уступал испанским грандам в этом показателе,благодаря очень прогматичному Кике Сентьену.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я к тому, что Барселона всегда была первой по этому показателю

Mutaloff
Mutaloff

+- несколько минут и все,в целом они одинаково владеют.

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