"Барселона" в этом сезоне занимает второе место в Примере по владению мячом

"Барселона" любит в своих матчах контролировать мяч, но в текущем сезоне каталонцы не являются лидерами по этому показателю.

В этом сезоне средний процент владения мячом у "сине-гранатовых" составляет 62,8 процентов, а лидером с 62,9 процентами оказался "Бетис".

После 17 туров "Барселона" лидирует в Примере и опережает ближайшего преследователя на три очка. Сегодня каталонцев ожидает выезд к "Хетафе".

"Бетис" идет на 6-й позиции и от зоны Лиги Чемпионов их отделяет пять очков.

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