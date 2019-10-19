"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист
В рамках девятого тура Примеры "Барселона" на выезде без проблем разобралась с "Эйбаром".
В начале матча счёт открыл Антуан Гризманн, а после перерыва преимущество каталонцев закрепили своими голами Лионель Месси и Луис Суарес.
Благодаря победе "сине-гранатовые" стали лидерами чемпионата, но у мадридского "Реала" ещё есть игра в запасе.
"Эйбар" – "Барселона" - 0:3
Голы: Гризманн, 13 - 0:1, Месси, 58 - 0:2, Суарес, 66 - 0:3.
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Леон (Экспосито, 63), Де Бласис, Альварес, Диоп, Орельяна, Шарлес (Кике Гарсия, 79), Энрик (Инуи, 71).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Умтити, Альба, Серхи Роберто (Семеду, 46), Артур (Видаль, 71), де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Суарес, Гризманн, Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2