"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист

1 Теги эйбарбарселона

"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист

В рамках девятого тура Примеры "Барселона" на выезде без проблем разобралась с "Эйбаром".

В начале матча счёт открыл Антуан Гризманн, а после перерыва преимущество каталонцев закрепили своими голами Лионель Месси и Луис Суарес.

Благодаря победе "сине-гранатовые" стали лидерами чемпионата, но у мадридского "Реала" ещё есть игра в запасе.

"Эйбар" – "Барселона" - 0:3

Голы: Гризманн, 13 - 0:1, Месси, 58 - 0:2, Суарес, 66 - 0:3.

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Леон (Экспосито, 63), Де Бласис, Альварес, Диоп, Орельяна, Шарлес (Кике Гарсия, 79), Энрик (Инуи, 71).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Умтити, Альба, Серхи Роберто (Семеду, 46), Артур (Видаль, 71), де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Суарес, Гризманн, Месси.

Не пропустите: "Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Король Реалов и Ливерпулей, опять вышел на охоту за очередной "Золотой бутсой и "Золотым мячом" )))

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Побеждай или уходи: разбираем главные моменты вокруг центрального матча недели между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"

Побеждай или уходи: разбираем главные моменты вокруг центрального матча недели между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов