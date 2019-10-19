"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист

В рамках девятого тура Примеры "Барселона" на выезде без проблем разобралась с "Эйбаром".

В начале матча счёт открыл Антуан Гризманн, а после перерыва преимущество каталонцев закрепили своими голами Лионель Месси и Луис Суарес.

Благодаря победе "сине-гранатовые" стали лидерами чемпионата, но у мадридского "Реала" ещё есть игра в запасе.

"Эйбар" – "Барселона" - 0:3

Голы: Гризманн, 13 - 0:1, Месси, 58 - 0:2, Суарес, 66 - 0:3.

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Леон (Экспосито, 63), Де Бласис, Альварес, Диоп, Орельяна, Шарлес (Кике Гарсия, 79), Энрик (Инуи, 71).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Умтити, Альба, Серхи Роберто (Семеду, 46), Артур (Видаль, 71), де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Суарес, Гризманн, Месси.

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