"Барселона" в качестве альтернативы Коутиньо интересуется двумя звездами Бундеслиги

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"Барселона" в качестве альтернативы Коутиньо интересуется двумя звездами БундеслигиКаталонская "Барселона" в качестве альтернативы своей главной трансферной цели в лице полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо интересуется сразу двумя звездами Бундеслиги.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" следят за хавбеками "РБ Лейпциг" Наби Кейта и гельзенкирхенского "Шальке" Леоном Горетцка. Воочию игру 22-летних футболистов уже просмотрел технический секретарь "Барсы" Роберт Фернандес и его помощник Урбано Ортега в недавнем очном матче их команд в стартовом туре чемпионата Германии.

Напомним, Месси не готов продлить контракт с "Барселоной". | soccernews.ru

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