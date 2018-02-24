"Барселона" в каталонском дерби сразится с "Жироной"

"Барселона" – "Жирона"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Альберола Рохас

"Барселона" на всех парах мчится к своему очередному чемпионскому титулу, следующая преграда – новичок элитного дивизиона "Жирона", которую гранатово-синие примут на своем поле. Вполне вероятно, что команда Вальверде пронесется мимо этого барьера, совершенно его не заметив, однако соседи из небольшого городка на севере Каталонии постараются сыграть достойно и дать бой фавориту, тем более, что в этом сезоне они уже отбирали очки у претендентов на чемпионство.

Для красно-белых это первый сезон в элите, для болельщиков уже большое счастье видеть лучшие команды страны в своем городе, но клуб не перестает удивлять. "Жирона" дважды сыграла вничью с "Атлетико", обыграла "Реал". На данный момент команда занимает высокое восьмое место. Каталонцы летом угадали с трансфером уругвайского ветерана Кристиана Стуани, который никогда не отличался результативностью, но в "Жироне" обрел вторую молодость и за 20 матчей наколотил 13 голов.

"Барселона" потеряла четыре очка в феврале, дважды сыграв вничью, но это не пошатнуло их лидерские позиции. Совсем расслабляться нельзя, но мало шансов, что "Атлетико" или "Реал" смогут помешать команде Вальверде стать чемпионами в этом сезоне.

Команда очень мало пропускает, она стала более сбалансированной, нет более такого перекоса в сторону атаки, но при этом результативность также не страдает: Месси и Суарес забивают исправно, также им помогают игроки полузащиты, особенно Паулиньо. Мало кто верил, что бразилец, которого выдернули из чемпионата Китая, а также называли одним из самых провальных трансферов в истории "Тоттенхэма", заиграет в "Барселоне". Паулиньо же добавил мощи легковесной полузащите и забил восемь голов, это третий показатель в команде. А вот тот, кого ждали все лето и подписали за огромные деньги в январе, пока в новой команде не адаптировался. Речь идет о Филипе Коутиньо, пока он в основном выходит на замену и в чемпионате страны не забивал. Возможно, он сумеет отличиться в игре с "Жироной", если конечно ему найдется место на поле.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Барселона" выиграла у "Жироны" со счетом 3:0.

"Барселона" не проигрывает в 31 матче Примеры кряду.

"Жирона" не может выиграть в последних пяти играх на выезде.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Вермален, Умтити, Альба, Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес.

"Жирона": Боно, Эспиноза, Ромальо, Хуанпе, Бенитес, Понс, Гранелл, Можица, Порту, Гарсия, Стуани.

Прогноз на матч "Барселона" - "Жирона":

"Барселона" – явный фаворит матча, команда Вальверде обязана побеждать на своем поле, хотя и "Жирону" недооценивать также нельзя.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.15, на ничью – 8.70, на "Жирону" – 16.50.

Вячеслав Горбачев

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