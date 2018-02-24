"Барселона" в каталонском дерби сразится с "Жироной"

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"Барселона" в каталонском дерби сразится с "Жироной"

"Барселона" – "Жирона"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Альберола Рохас

"Барселона" на всех парах мчится к своему очередному чемпионскому титулу, следующая преграда – новичок элитного дивизиона "Жирона", которую гранатово-синие примут на своем поле. Вполне вероятно, что команда Вальверде пронесется мимо этого барьера, совершенно его не заметив, однако соседи из небольшого городка на севере Каталонии постараются сыграть достойно и дать бой фавориту, тем более, что в этом сезоне они уже отбирали очки у претендентов на чемпионство.

Для красно-белых это первый сезон в элите, для болельщиков уже большое счастье видеть лучшие команды страны в своем городе, но клуб не перестает удивлять. "Жирона" дважды сыграла вничью с "Атлетико", обыграла "Реал". На данный момент команда занимает высокое восьмое место. Каталонцы летом угадали с трансфером уругвайского ветерана Кристиана Стуани, который никогда не отличался результативностью, но в "Жироне" обрел вторую молодость и за 20 матчей наколотил 13 голов.

"Барселона" потеряла четыре очка в феврале, дважды сыграв вничью, но это не пошатнуло их лидерские позиции. Совсем расслабляться нельзя, но мало шансов, что "Атлетико" или "Реал" смогут помешать команде Вальверде стать чемпионами в этом сезоне.

Команда очень мало пропускает, она стала более сбалансированной, нет более такого перекоса в сторону атаки, но при этом результативность также не страдает: Месси и Суарес забивают исправно, также им помогают игроки полузащиты, особенно Паулиньо. Мало кто верил, что бразилец, которого выдернули из чемпионата Китая, а также называли одним из самых провальных трансферов в истории "Тоттенхэма", заиграет в "Барселоне". Паулиньо же добавил мощи легковесной полузащите и забил восемь голов, это третий показатель в команде. А вот тот, кого ждали все лето и подписали за огромные деньги в январе, пока в новой команде не адаптировался. Речь идет о Филипе Коутиньо, пока он в основном выходит на замену и в чемпионате страны не забивал. Возможно, он сумеет отличиться в игре с "Жироной", если конечно ему найдется место на поле.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Барселона" выиграла у "Жироны" со счетом 3:0.

"Барселона" не проигрывает в 31 матче Примеры кряду.

"Жирона" не может выиграть в последних пяти играх на выезде.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Вермален, Умтити, Альба, Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес.  

"Жирона": Боно, Эспиноза, Ромальо, Хуанпе, Бенитес, Понс, Гранелл, Можица, Порту, Гарсия, Стуани.

Прогноз на матч "Барселона" - "Жирона": 

"Барселона" – явный фаворит матча, команда Вальверде обязана побеждать на своем поле, хотя и "Жирону" недооценивать также нельзя.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.15, на ничью – 8.70, на "Жирону" – 16.50.

Вячеслав Горбачев

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2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
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