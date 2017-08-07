"Барселона" в матче за Кубок Гампера одержала крупную победу над "Шапекоэнсе"

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"Барселона" в матче за Кубок Гампера одержала крупную победу над "Шапекоэнсе"

В матче за Кубок Гампера "Барселона" разгромила "Шапекоэнсе".

"Барселона" - "Шапекоэнсе" - 5:0

"Барселона": Тер Стеген (Силлессен, 46), Пике (Марлон, 77), Умтити (Маскерано, 46), Альба (Динь, 77), Видаль (Семеду, 77), Бускетс (Сампер, 77), Ракитич (Аленья, 77), Иньеста (С.Роберто, 61), Месси (Алькасер, 77), Деулофеу (Денис, 46), Суарес (Мунир, 77).

Голы: Деулофеу, 6 - 1:0, Бускетс, 11 - 2:0, Месси, 28 - 3:0, Суарес, 54 - 4:0, Денис, 74 - 5:0. | http://soccernews.ru

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