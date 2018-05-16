"Барселона" в матче за Кубок в честь 100-летия Нельсона Манделы обыграла "Мамелоди Сандаунз"
Каталонская "Барселона" в матче за Кубок в честь 100-летия Нельсона Манделы обыграла чемпиона ЮАР "Мамелоди Сандаунз".
"Мамелоди Сандаунз" - "Барселона" - 1:3
Голы: Дембеле, 3 - 0:1, Л. Суарес, 19 - 0:2, Гомеш, 67 - 0:3, Вилакази, 76 - 1:3.
"Барселона": тер Штеген (Силлессен, 46), Семеду (Роберто, 46), Мина (Руиз, 46 (Месси, 74)), Бускетс (Пике, 46), Динь (Альба, 46), Ракитич (Паулиньо, 46), Аленья (Куэнка, 46), Иньеста (Гомеш, 46), Д. Суарес (Коутиньо, 46), Дембеле (Видаль, 46), Л. Суарес (Алькасер, 46).
Напомним, Бартомеу оценил выступление "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru
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