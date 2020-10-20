"Барселона" в меньшинстве разгромила "Ференцварош" в Лиге Чемпионов

"Барселона" разгромила "Ференцварош" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе каталонского клуба голами отметились Лионель Месси, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо, Педри и Усман Дембеле.

Красную карточку получил защитник хозяев Жерар Пике.

"Барселона" - "Ференцварош" - 5:1 (1:0)

Голы: Месс, 27 - 1:0, Фати, 42 - 2:0, Коутиньо, 52 - 3:0, Харатин, 70 (пенальти) - 3:1, Педри, 82 - 4:1, Дембеле, 89 - 5:1

"Барселона": Нето, Лангле, Дест, Серджи Роберто (Фирпо, 62), Пике, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фати (Педри, 63), Коутиньо (Араухо, 70), Тринкау (Дембеле, 63), Месси.

"Ференцварош": Дибус, Ботка (Ловренчич, 77), Ковачевич, Блажич, Чивич (Хайстер, 63), Изаэл, Харатин, Зубков (Мак, 71), Шигер, Нген (Боли, 71), Лаидуни (Сомалиа, 63).

В следующем туре ЛЧ "Барселона" сыграет с "Ювентусом", "Ференцварош" встретится с "Динамо" Киев.

Не пропустите: Месси установил очередной рекорд в составе "Барсы"| http://soccernews.ru