"Барселона" в меньшинстве разгромила "Ференцварош" в Лиге Чемпионов
"Барселона" разгромила "Ференцварош" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В составе каталонского клуба голами отметились Лионель Месси, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо, Педри и Усман Дембеле.
Красную карточку получил защитник хозяев Жерар Пике.
"Барселона" - "Ференцварош" - 5:1 (1:0)
Голы: Месс, 27 - 1:0, Фати, 42 - 2:0, Коутиньо, 52 - 3:0, Харатин, 70 (пенальти) - 3:1, Педри, 82 - 4:1, Дембеле, 89 - 5:1
"Барселона": Нето, Лангле, Дест, Серджи Роберто (Фирпо, 62), Пике, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фати (Педри, 63), Коутиньо (Араухо, 70), Тринкау (Дембеле, 63), Месси.
"Ференцварош": Дибус, Ботка (Ловренчич, 77), Ковачевич, Блажич, Чивич (Хайстер, 63), Изаэл, Харатин, Зубков (Мак, 71), Шигер, Нген (Боли, 71), Лаидуни (Сомалиа, 63).
В следующем туре ЛЧ "Барселона" сыграет с "Ювентусом", "Ференцварош" встретится с "Динамо" Киев.
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|Команда
|М
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14