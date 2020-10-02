"Барселона" в меньшинстве разгромила "Сельту"
В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Сельту" со счетом 3:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Ансу Фати и Серхи Роберто, а также автогол Лукаса Оласа. Стоит отметить, что "Барселона" больше тайма играла вдесятером из-за удаления Клемана Лангле.
"Сельта" Виго - "Барселона" Барселона - 0:3 (0:1)
Голы: Фати, 11 - 0:1, Оласа, 51 (автогол) - 0:2, Роберто, 90+5 - 0:3
"Сельта": Вильяр, Айду (Баэса, 46), Оласа, Фонтан (Араухо, 32), Мурильо, Денис Суарес, Тапия, Мор (Санти Мина, 60), Вейга (Нолито, 60), Мальо, Аспас.
"Барселона": Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Бускетс, Коутиньо (Педри, 72), де Йонг, Фати, Месси, Гризманн (Араухо, 45).
Удаление: Лангле (42).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14