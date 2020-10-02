"Барселона" в меньшинстве разгромила "Сельту"

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Сельту" со счетом 3:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Ансу Фати и Серхи Роберто, а также автогол Лукаса Оласа. Стоит отметить, что "Барселона" больше тайма играла вдесятером из-за удаления Клемана Лангле.

"Сельта" Виго - "Барселона" Барселона - 0:3 (0:1)

Голы: Фати, 11 - 0:1, Оласа, 51 (автогол) - 0:2, Роберто, 90+5 - 0:3

"Сельта": Вильяр, Айду (Баэса, 46), Оласа, Фонтан (Араухо, 32), Мурильо, Денис Суарес, Тапия, Мор (Санти Мина, 60), Вейга (Нолито, 60), Мальо, Аспас.

"Барселона": Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Бускетс, Коутиньо (Педри, 72), де Йонг, Фати, Месси, Гризманн (Араухо, 45).

Удаление: Лангле (42).

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