"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"

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"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"Фото: твиттер "Барселоны"

В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" одержала победу над "Реал Сосьедадом".

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4:2

Голы: Пике, 19 - 1:0, Брэйтуэйт, 45 - 2:0, Брэйтуэйт, 59 - 3:0, Лобете, 82 - 3:1, Ойарсабаль, 85 - 3:2, Серхи Роберто, 90 - 4:2

"Барселона": Нето, Дест (Эмерсон, 71), Пике, Эрик Гарсия (Араухо, 83), Альба, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серджи Роберто, 71), Гризманн, Брэйтуэйт, Депай (Лангле, 90), Педри.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете, 66), Ойарсабаль.

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Я так понял - баланс восстановлен?!))Вискас Эль Барса!Ушёл Меци - пришли победы!

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