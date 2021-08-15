"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"
Фото: твиттер "Барселоны"
В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" одержала победу над "Реал Сосьедадом".
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4:2
Голы: Пике, 19 - 1:0, Брэйтуэйт, 45 - 2:0, Брэйтуэйт, 59 - 3:0, Лобете, 82 - 3:1, Ойарсабаль, 85 - 3:2, Серхи Роберто, 90 - 4:2
"Барселона": Нето, Дест (Эмерсон, 71), Пике, Эрик Гарсия (Араухо, 83), Альба, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серджи Роберто, 71), Гризманн, Брэйтуэйт, Депай (Лангле, 90), Педри.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете, 66), Ойарсабаль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14