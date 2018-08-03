"Барселона" в пятницу может закрыть трансфер Артуро Видаля
Сегодня каталонская "Барселона" может закрыть трансфер полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже согласовали сумму компенсации за 31-летнего хавбека с немецким грандом - она составит 20 миллионов евро. С новым клубом чилиец подпишет контракт сроком на три года. Последними деталями, которые предстоит уладить "Барсе" с футболистом, является размер его будущего оклада.
Напомним, форвард "Барселоны" близок к переходу в клуб АПЛ. | soccernews.ru
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|М
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|34
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|2
|Шальке
|34
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|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
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|Байер Леверкузен
|34
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|Штутгарт
|34
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|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
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|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
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|Аугсбург
|34
|41
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|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
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|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
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|Гамбург
|34
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|18
|Кельн
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