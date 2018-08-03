"Барселона" в пятницу может закрыть трансфер Артуро Видаля

Сегодня каталонская "Барселона" может закрыть трансфер полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже согласовали сумму компенсации за 31-летнего хавбека с немецким грандом - она составит 20 миллионов евро. С новым клубом чилиец подпишет контракт сроком на три года. Последними деталями, которые предстоит уладить "Барсе" с футболистом, является размер его будущего оклада.

Напомним, форвард "Барселоны" близок к переходу в клуб АПЛ. | soccernews.ru