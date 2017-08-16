"Барселона" в рамках Суперкубка Испании ни разу не выигрывала на "Сантьяго Бернабеу"

Теги барселонареал мадрид

"Барселона" в рамках Суперкубка Испании ни разу не выигрывала на "Сантьяго Бернабеу"

Накануне ответного матча за Суперкубок Испании против мадридского "Реала" не в пользу "Барселоны" говорит не только не только ситуация в стане каталонского клуба, но и статистика.

Так, "Барселона" ни разу не выигрывала на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Суперкубка Испании. В шести матчах "блаугрангас" один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. При этом в каждом матче они пропускали, как минимум, два мяча.

Таким образом, "Барселона" может или сотворить историю, или продолжить неприятную традицию.

Не пропустите анонс матча "Реал" - "Барселона". | soccernews.ru

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2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
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