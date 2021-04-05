"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида"

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"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида"Фото: Твиттер @FCBarcelona
Завершился последний матч в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги. "Барселона" на своем поле принимала "Вальядолид" и смогла победить со счетом 1:0. Хозяева буквально вырвали победу, благодаря голу Дембеле в самой концовке встречи. Не смотря на огромное преимущество по владению мячом и ударам в створ (10 против 2), каталонцы смогли забить единственный гол только после удаления в составе соперника.

Победа позволила "Барселоне" набрать 65 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. Благодаря осечке "Атлетико", отставание от первого места сократилось всего до 1 балла. Гости же остались на 16 строчке, имея в своем активе 27 очков.

"Барселона" - "Вальядолид" 1:0 (0:0)

Гол: Дембеле, 90 - 1:0
Удаление: Плано, 79

"Барселона": тер Штеген, Дест (Пуч, 87), Мингеса (Араухо, 63), Лангле, Альба, Бускетс (Брэйтуэйт, 64), де Йонг, Педри (Мориба, 77), Дембеле, Гризманн (Тринкау, 63), Месси.

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Оласа, Янко (Эрвиас, 65), Меса, Алькарас, Плано, Санчес, Гвардиола (Маркос Андре, 77), Кодро (Вальдо Рубио, 85).

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