"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида"
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Завершился последний матч в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги. "Барселона" на своем поле принимала "Вальядолид" и смогла победить со счетом 1:0. Хозяева буквально вырвали победу, благодаря голу Дембеле в самой концовке встречи. Не смотря на огромное преимущество по владению мячом и ударам в створ (10 против 2), каталонцы смогли забить единственный гол только после удаления в составе соперника.
Победа позволила "Барселоне" набрать 65 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. Благодаря осечке "Атлетико", отставание от первого места сократилось всего до 1 балла. Гости же остались на 16 строчке, имея в своем активе 27 очков.
"Барселона" - "Вальядолид" 1:0 (0:0)
Гол: Дембеле, 90 - 1:0
Удаление: Плано, 79
"Барселона": тер Штеген, Дест (Пуч, 87), Мингеса (Араухо, 63), Лангле, Альба, Бускетс (Брэйтуэйт, 64), де Йонг, Педри (Мориба, 77), Дембеле, Гризманн (Тринкау, 63), Месси.
"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Оласа, Янко (Эрвиас, 65), Меса, Алькарас, Плано, Санчес, Гвардиола (Маркос Андре, 77), Кодро (Вальдо Рубио, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14