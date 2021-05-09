"Барселона" в самый неожиданный момент провалилась против ТОП-соперника. Фаворитом на чемпионство в Испании становится Мадрид

"Барселона" очередной раз не выиграла у топового соперника по ходу сезона. На этот раз каталонцы не смогли сделать финальный рывок и сбросить "Атлетико" с первого места в Ла Лиге. Скучная ничья 0:0 оказалась в пользу "Реала", который в случае победы над "Севильей" возглавит Ли Лигу по дополнительным показателям. Мнение по матчу "Барселона" - "Атлетико" мы представили в нашем аналитическом обзоре.

Сломанные челюсти на фоне мадридского сценария

Это было зрелище для очень утонченных вкусов. Челюсти затрещали не только у зрителей, которые не относятся к элитной категории гурманов. Достаточно необычное повреждения помешало Бускетсу доиграть даже 1 тайм. Разрыв верхней челюсти. Сами врачи и тренеры сконфузилися, не сразу поняв серьезность травмы. Игрок практически плыл на глазах, а ему дали добро вернуться на поле. Это была потеря ключевого исполнителя середины поля, который с одной стороны редко ошибается в передачах, с другой – не всегда дает соответствующий темп атакам. После выхода Морибы на замену Серхио "Барса" стала живее, интереснее. Но не настолько, чтобы создать "Атлетико" проблемы, которые нельзя решить. После матча Симеоне сказал, что игра прошла именно так, как он и ожидал. Выход Араухо вместо Мингесы в перерыве укрепил редуты (атаки мадридцев фактически не стало) и почти принес гол. Уругвайский центрбэк забил с минимального офсайда, а в другом моменте партнер Лангле снял мяч с головы. "Никак не могу прекратить думать о том момент", – признался защитник.

И с главной задачей Араухо справился. Именно из зоны его конкурента надвигалась самая большая угроза для Тер Штегена до перерыва. Во втором тайме там же неожиданно выросла скала, перейти которую было очень трудно. Куман делал хорошие замены, тот же Дембеле также мог стать джокером. Однако откровенно ложная ставка на нынешнюю основу унесла очень много драгоценного времени. По итогу, в столице празднуют. Похоже, что Мадрид чемпионство не отдаст. Зидан и компания имеют шанс обойти "Атлетико" по дополнительным показателям, если победят в воскресенье. Другие мадридцы сохранили первую позицию и неплохие шансы на золото после непростого вояжа на "Камп Ноу". Однако, о "Барселоне" говорили также. А по итогу мы видим, что все гранды потихоньку теряют баллы, ни один коллектив не набрал максимум за последние 5 матчей. Стоит отметь, что лучшая форма у "Реала" – 3 победы и 2 ничьи в 5 матчах, у "Атлетико" и "Барсы" по 1 поражению и 1 ничьей на фоне 3 побед.

"Барселона" неожиданно провалилась на фоне гранда

Это противостояние подавалось как битва двух друзей, которые из-за неоднозначного предыдущего руководства каталонского клуба оказались по разные стороны баррикад. Никто не пробивал по воротам чаще, чем Суарес (4) и Месси (3). Луис был удивительно заведенный. Тер Штеген накричал на уругвайца, когда тот пытался симулировать фол, выпрашивая совсем левый пенальти. "Эй, Луис, так не делается!" Бывший партнер за словом в карман не полез: "Отдыхай. Стой там, где стоишь, чемпион". В общем нельзя сказать, что уругваец заставил сожалеть о своем уходе. Да, был активен, пробивал, искал моменты и столкновения. Однако тот же Месси делал не меньше. Моментами это снова напоминало шоу одного актера. Хотя Альба даже превзошел Лео в создании острых атак (4 ключевые пасы против 3). Аргентинец показал, что все еще способен создать момент из ничего, когда ему противостоят даже 5-6 защитников. И хорошо, что у "Атлетико" такой надежный Облак в воротах, потому что по ходу матча какой-то мяч спокойно мог проскользнуть в ворота. Как следствие, имеем очень неприятную картину. "Барселона" впервые с сезона 1964/65 не выиграла ни одного из 4 матчей сезона против "Реала" и "Атлетико" в Примере.

Лишь 1 набранный балл и 3 поражения в ключевых поединках оставляют достаточно мало шансов на золото. В тот момент, когда команда Кумана, казалось, начала пристыжать скептиков, прилетело досадное, можно даже сказать невразумительное, домашнее поражение от "Гранады" и очередной конфуз с прямым конкурентом. Вспомним и баталии с ПСЖ в ЛЧ, когда "сине-гранатовые" очень легко и наивно позволили лишить себя шансов на проход. Или упущенную победу в Суперкубке Испании. Когда нужно сделать решающий победный шаг, "Барса" буксует, а перед сильными соперниками и вообще слишком стабильно выбрасывает белый флаг. Позволит ли это стать чемпионом? Посмотрим, есть еще 3 тура.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников