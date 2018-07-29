"Барселона" в серии пенальти обыграла "Тоттенхэм"

Действующиий победитель Международного кубка чемпионов начал защиту титула матчем против "Тоттенхэма", который в первой игре разгромил 4:1 "Рому". Англичане на отчетную игру вышли практически в том же составе, поменяв только вратаря Ворма и Ламелу. Вместо них вышли Гассанига и Сон. "Барселона" выпустила хоть и резервный, но при этом вполне боевой состав, который навязал сопернику борьбу в первом тайме.

Уже на 15 минуте испанцы сумели открыть счет в матче: Роберто навесил на дальнюю штангу, а Мунир с нескольких метров вколотил мяч в сетку. Затем "Барселона" в течение нескольких минут из травм потеряла сразу двух игроков, Денис Суарес и Андре Гомеш были вынуждены покинуть поле.

В целом первый тайм остался за "Барселоной", которая проводила опасные атаки, часто била по воротам, "Тоттенхэм" же сидел в обороне. На 25 минуте неплохим ударом отметился Семеду, однако Гассанига свою команду выручил.

Каталонцы продолжили искать счастье в атаке и уже через четыре минуты удвоили счет. Новичок команды Артур откликнулся на передачу Рафиньи и красивым ударом забил гол в ворота английского клуба. У англичан же моментов в первом тайме не было, вспомнить можно только штрафной от Эриксена.

Все изменилось во второй половине игры, у "Барселоны" стали появляться игроки молодежного состава, которые ничего не могли противопоставить игрокам "Тоттенхэма", которые имеют опыт игры в АПЛ. Англичане перехватили инициативу и насели на ворота каталонского клуба.

Снова мог забить со штрафного Эриксен, но датчанин попал в каркас ворот. Затем Кристиан имел еще два момента, но сначала не сумел переиграть вратаря, а затем с линии штрафной пробил выше ворот. Также можно вспомнить неплохой выстрел от Орье. "Тоттенхэм" давил, в итоге оборона "Барселоны" не выдержала, пропустив два мяча за две минуты, сначала точный удар получился у Сона, а затем кореец отправил игровой снаряд пяткой по штрафной, Георгиу с нескольких метров пробил и попал в защитника, но мяч отскочил к Н'Куду, который добил его в сетку.

Все в итоге решила серия пенальти, "Барселона" реализовала все свои попытки, а вот у "Тоттенхэма" сплоховал Георгиу. С его ударом справился Силессен.

"Барселона" – "Тоттенхэм" 2:2, 5:3 по пенальти

Голы: Мунир, 15 – 1:0; Артур, 29 – 2:0; Сон, 73 – 2:1; Н'Куду, 75 – 2:2

"Барселона": Силессен, Семеду (Паленсия, 46), Ленгле (Куэнка, 46), Марлон (Мингеса, 51), Миранда (Кукурелла, 51), Артур (Мончу, 46), Рафинья (Малком, 52), Д. Суарес (Перес, 22), Роберто (Колладо, 52), Гомеш (Пуиг, 26), Мунир (Руис, 46).

"Тоттенхэм": Гассанига (Ворм, 61), Орье, Картер-Викерс, Дэвис, Уокер-Петерс, Сиссоко (Н'Куду, 35), Эймос (Санчес, 46), Сон, Эриксен, Лукас(Георгиу, 63) , Льоренте (Скипп, 46).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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