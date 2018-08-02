"Барселона" в шаге от подписания перспективного сенегальца

"Барселона" находится в шаге от подписания защитника "Эйпена" Муссы Ваге, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 19-летний сенегалец уже прибыл в столицу Каталонии, где вскоре пройдёт медицинское обследование.

Ожидается, что Ваге будет тренироваться с основной командой "Барселоны", однако играть он, скорее всего, будет за дубль "сине-гранатовых".

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