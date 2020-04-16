"Барселона" в следующем сезоне будет играть в розовой форме

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"Барселона" в следующем сезоне будет играть в розовой форме

Стало известно, как будет выглядеть в следующем сезоне третья форма "Барселоны".

Сообщается, что запасной комплект будет розового цвета с чёрными и бирюзовыми вставками.

"Барселона" является лидером Примеры по итогам 27 туров. Сейчас розыгрыш чемпионата Испании на паузе из-за пандемии коронавируса.

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