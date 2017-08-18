"Барселона" в свое время пожалела денег на Асенсио
Агент полузащитника "Реала" Марко Асенсио Орасио Гаджиоли рассказал, что "Барселона" могла подписать игрока три года назад.
Тогда каталонцы отказались платить 4,5 миллиона сразу. Напомним, что в то время хавбек выступал за "Мальорку".
"В "Барселоне" сказали, что не могут. Они упустили свой шанс. Когда они поменяли свое мнение, то уже было поздно. Предложение "Реала" было в 20 раз лучше - и в футбольном, и в финансовом аспектах", - сказал агент.
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|Реал Мадрид
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|Севилья
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