"Барселона" в свое время пожалела денег на Асенсио

Теги марко асенсиореал мадридбарселона

"Барселона" в свое время пожалела денег на АсенсиоАгент полузащитника "Реала" Марко Асенсио Орасио Гаджиоли рассказал, что "Барселона" могла подписать игрока три года назад.

Тогда каталонцы отказались платить 4,5 миллиона сразу. Напомним, что в то время хавбек выступал за "Мальорку".

"В "Барселоне" сказали, что не могут. Они упустили свой шанс. Когда они поменяли свое мнение, то уже было поздно. Предложение "Реала" было в 20 раз лучше - и в футбольном, и в финансовом аспектах", - сказал агент.

Читайте: Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет 

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