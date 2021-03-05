"Барселона" в течение двух месяцев должна продлить контракт с Мингесой

"Барселоне" необходимо в течение двух месяцев продлить контракт с защитником Оскаром Мингесой.

По сведениям Sport.es, действующее соглашение 21-летнего испанца истекает 30 июня, однако его контракт может быть продлен до 2023 года, но если только контракт будет переподписан до 31 мая.

Отмечается, что Мингеса входит в сферу интересов "Бетиса".

Мингеса является воспитанником каталонцев. В этом сезоне он провел 26 игр и отметился двумя голевыми передачами.

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