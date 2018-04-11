"Барселона" в третий раз подряд вылетела в четвертьфинале Лиги Чемпионов



"Барселона" проиграла "Роме" (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов и покинула турнир.

Стоит отметить, что каталонский клуб в третий раз подряд вылетел из Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала.

Ранее "Барселона" проигрывала "Атлетико" (2:1 и 0:2), а также "Ювентусу" (0:3 и 0:0).

Не пропустите: Итальянское чудо: "Рома" выбивает "Барселону" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru