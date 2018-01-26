"Барселона" в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании

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"Барселона" в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0 и завоевала путевку в 1/2 финала Кубка Испании.

Стоит отметить, что каталонский клуб в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Короля.

При этом "Барселона" выиграла трофей четыре раза.

Не пропустите: "Барселона" берет реванш у "Эспаньола" и выходит в полуфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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