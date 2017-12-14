"Барселона" в январе может купить хавбека "Ювентуса"

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"Барселона" в январе может купить хавбека "Ювентуса"

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб намерен попытаться заполучить 27-летнего боснийца в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро. 

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