"Барселона" в январе может купить хавбека "Ювентуса"

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб намерен попытаться заполучить 27-летнего боснийца в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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