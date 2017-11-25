"Барселона" в январе продаст трёх игроков: среди претендентов "на выход" шестеро

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"Барселона" в январе продаст трёх игроков: среди претендентов "на выход" шестеро

"Барселона" планирует разгрузить зарплатную ведомость за счёт зимних исходящих трансферов, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб намерен продать трёх игроков. "Сине-гранатовых" покинет кто-то из следующего списка: Алеиш Видаль, Андре Гомеш, Денис Суарес, Арда Туран, Жерар Деулофеу и Пако Алькасер.

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