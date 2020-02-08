"Барселона" в январе пыталась вернуть Иньесту

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"Барселона" в январе пыталась вернуть Иньесту

Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста имел шанс вновь сыграть за "Барселону".

По сведениям Sport.es, "сине-гранатовые" хотели в январе арендовать Иньесту до конца сезона, однако игрок ответил отказом.

Иньеста - воспитанник "Барселоны", и выступал за первую команду с 2002 по 2018 год.

В японский клуб испанец перебрался в 2018 году. За это время он провел 41 игру, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

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