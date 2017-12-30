"Барселона" в январе собирается избавиться от пяти футболистов

"Барселона" планирует совершить распродажу в январе.

Как сообщает Sky Sports, скорее всего, команду покинут Алейш Видаль, Арда Туран, Жерар Деулофеу, Рафинья Алькантара и Хавьер Маскерано.

Отмечается, что все эти футболисты не входят в планы наставника каталонцев Эрнесто Вальверде.

Читайте также: "Барселона" намерена продлить контракты с двумя игроками. | http://soccernews.ru