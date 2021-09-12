"Барселона" вакцинировала почти всех своих спортсменов

Теги барселонакоронавирус

"Барселона" вакцинировала почти всех своих спортсменовФото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" почти завершила процесс вакцинации своих сотрудников и профессиональных спортсменом клуба.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 99.9% спортсменов и 92% сотрудников клуба уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, что помимо футбольных команды "Барселона" представляется на гандбольной, баскетбольной и других спортивных аренах.

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