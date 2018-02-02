"Барселона" – "Валенсия" – 1:0 (обзор)

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"Барселона" – "Валенсия" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого полуфинального Кубка Испании между "Барселоной" и "Валенсией" (1:0).

Видео: "Барселона" - "Валенсия".

 

Не пропустите: "Барселона" с минимальным счетом обыграла "Валенсию" в первом полуфинале Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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