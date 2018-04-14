"Барселона" – "Валенсия" - 2:1 (обзор)

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"Барселона" – "Валенсия" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Валенсией".

Не пропустите: "Барселона" обыгрывает "Валенсию" в центральном поединке чемпионата Испании. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
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