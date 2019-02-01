"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги
"Барселона" – "Валенсия"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 20:30
Главный арбитр: Диано Мальенко
Испанский чемпионат перевалил за свой экватор, и теперь настало время вспоминать результаты первого круга и налаживать их на нынешнюю ситуацию. Очень интересным в этом плане можно считать противостояние "Барселоны" и "Валенсии". В первом круге команды сыграли между собой вничью 1:1, при чем "королева ничьих", которая сейчас вынуждена делить этот статус с королем "Атлетиком" из Бильбао, очень быстро забила первый гол, а потом весь матч наблюдала за атаками "Барсы", проморгав только одну. Сегодня команды имеют уже немного другой статус. "Сине-гранатовые" давно являются фаворитом чемпионата не только на бумаге, но и в таблице, а "Валенсия" ненадолго избавилась от проклятия неудач, что помогло "летучим мышам" запрыгнуть на седьмое место таблицы.
Форма "Барселоны" не терпит никаких обсуждений и говорит сама за себя. Да, многие до сих пор помнят неудачные результаты в Кубке Испании или осеннюю пробуксовку, но все это в прошлом. Последний раз "Барса" теряла очки в Ла Лиге 24 ноября (тот самый знаменитый матч с "Атлетико", после которого последовали 8 побед подряд), что позволило оторваться от второго места на 5 баллов (счастье "Атлетико" в том, что подопечные Симеоне тоже почти не теряют очков). Что же касается Кубка Короля, то здесь все решается лишь во вторых матчах, а первые служат для ротации и отдыха. Так несколько дней назад на "Камп Ноу" была уничтожена "Севилья" (6:1), а в следующем раунде "сине-гранатовых" ждет "Реал". Единственная действительно серьезная проблема "Барселоны" заключается в отсутствии некоторых ключевых игроков. В первую очередь, это касается Серхио Бускется, который является немного не тем Бускетсом, что был раньше, но все же без него центр поля заметно слабее. Испанец дисквалифицирован. Кроме того, в лазарете находятся Умтити и Дембеле.
"Валенсия", которая большую часть сезона пыталась вырваться из петли ничейных результатов, поймала удачу за хвост и в течении 2 недель добыла две победы (вот правда обе команды – "Вильярреал" и "Сельта" – находятся в зоне вылета), и поднялась на 7 место в таблице, откуда до зоны Лиги Чемпионов остается всего лишь 7 баллов (на фоне не самой стабильной "Севильи"). Что интересно, "Валенсия" достаточно редко добивается хоть каких-нибудь результатов в последних встречах с "Барселоной", но если это и происходит, то непременно на "Камп Ноу". Так что шансы у "летучих мышей" будут. Но для этого нужно решить очень важную и насущную атакующую проблему. Подопечные Марселино забили всего 22 гола в 21 матче чемпионата Испании – это 4 худший показатель лиги.
Интересные факты перед противостоянием "Барселона" – "Валенсия"
"Валенсия" не может победить "Барселону" в 5 матчах чемпионата кряду. Последняя победа "летучих мышей" в данной противостоянии датируется апрелем 2016 года. А если говорить о матчах на "Месталье", то здесь и вовсе все плохо с 2007 года.
В последних 8 матчах чемпионата Испании "Барселона" забивала как минимум 2 гола.
Последний раз "Барселона" и "Валенсия" играли вничью 0:0 17 октября 2009 года.
Ориентировочные составы
"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Артур, Ракитич, Видаль – Коутиньо, Месси, Суарес.
"Валенсия": Нету – Пиччини, Паулиста, Гарай, Гайа – Солер, Парехо, Коклен, Черышев – Мина, Родриго.
Прогноз на матч "Барселона" – "Валенсия"
"Барселона" является абсолютным фаворитом встречи по мнению букмекеров. Успех "сине-гранатовых" оценивают в коэффициент 1,33. На втором месте идет ничья – 6,25. В случае победы "Валенсии" поставленные деньги можно умножить в 9 раз.
На матч против "Валенсии" "Барселона" снова выйдет не в лучшем оборонительном сочетании, что увеличивает ее шансы пропустить гол сразу на несколько позиций. В связи с этим наша редакция предлагает поставить на голы с обеих сторон. Букмекеры оценивают этот исход как довольно-таки вероятный – 1,67, – но для адреналина в крови это самое то.
Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,67).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12