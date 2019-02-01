"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги

"Барселона" – "Валенсия"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 20:30

Главный арбитр: Диано Мальенко

Испанский чемпионат перевалил за свой экватор, и теперь настало время вспоминать результаты первого круга и налаживать их на нынешнюю ситуацию. Очень интересным в этом плане можно считать противостояние "Барселоны" и "Валенсии". В первом круге команды сыграли между собой вничью 1:1, при чем "королева ничьих", которая сейчас вынуждена делить этот статус с королем "Атлетиком" из Бильбао, очень быстро забила первый гол, а потом весь матч наблюдала за атаками "Барсы", проморгав только одну. Сегодня команды имеют уже немного другой статус. "Сине-гранатовые" давно являются фаворитом чемпионата не только на бумаге, но и в таблице, а "Валенсия" ненадолго избавилась от проклятия неудач, что помогло "летучим мышам" запрыгнуть на седьмое место таблицы.

Форма "Барселоны" не терпит никаких обсуждений и говорит сама за себя. Да, многие до сих пор помнят неудачные результаты в Кубке Испании или осеннюю пробуксовку, но все это в прошлом. Последний раз "Барса" теряла очки в Ла Лиге 24 ноября (тот самый знаменитый матч с "Атлетико", после которого последовали 8 побед подряд), что позволило оторваться от второго места на 5 баллов (счастье "Атлетико" в том, что подопечные Симеоне тоже почти не теряют очков). Что же касается Кубка Короля, то здесь все решается лишь во вторых матчах, а первые служат для ротации и отдыха. Так несколько дней назад на "Камп Ноу" была уничтожена "Севилья" (6:1), а в следующем раунде "сине-гранатовых" ждет "Реал". Единственная действительно серьезная проблема "Барселоны" заключается в отсутствии некоторых ключевых игроков. В первую очередь, это касается Серхио Бускется, который является немного не тем Бускетсом, что был раньше, но все же без него центр поля заметно слабее. Испанец дисквалифицирован. Кроме того, в лазарете находятся Умтити и Дембеле.

"Валенсия", которая большую часть сезона пыталась вырваться из петли ничейных результатов, поймала удачу за хвост и в течении 2 недель добыла две победы (вот правда обе команды – "Вильярреал" и "Сельта" – находятся в зоне вылета), и поднялась на 7 место в таблице, откуда до зоны Лиги Чемпионов остается всего лишь 7 баллов (на фоне не самой стабильной "Севильи"). Что интересно, "Валенсия" достаточно редко добивается хоть каких-нибудь результатов в последних встречах с "Барселоной", но если это и происходит, то непременно на "Камп Ноу". Так что шансы у "летучих мышей" будут. Но для этого нужно решить очень важную и насущную атакующую проблему. Подопечные Марселино забили всего 22 гола в 21 матче чемпионата Испании – это 4 худший показатель лиги.

Интересные факты перед противостоянием "Барселона" – "Валенсия"

"Валенсия" не может победить "Барселону" в 5 матчах чемпионата кряду. Последняя победа "летучих мышей" в данной противостоянии датируется апрелем 2016 года. А если говорить о матчах на "Месталье", то здесь и вовсе все плохо с 2007 года.

В последних 8 матчах чемпионата Испании "Барселона" забивала как минимум 2 гола.

Последний раз "Барселона" и "Валенсия" играли вничью 0:0 17 октября 2009 года.

Ориентировочные составы

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Артур, Ракитич, Видаль – Коутиньо, Месси, Суарес.

"Валенсия": Нету – Пиччини, Паулиста, Гарай, Гайа – Солер, Парехо, Коклен, Черышев – Мина, Родриго.

Прогноз на матч "Барселона" – "Валенсия"

"Барселона" является абсолютным фаворитом встречи по мнению букмекеров. Успех "сине-гранатовых" оценивают в коэффициент 1,33. На втором месте идет ничья – 6,25. В случае победы "Валенсии" поставленные деньги можно умножить в 9 раз.

На матч против "Валенсии" "Барселона" снова выйдет не в лучшем оборонительном сочетании, что увеличивает ее шансы пропустить гол сразу на несколько позиций. В связи с этим наша редакция предлагает поставить на голы с обеих сторон. Букмекеры оценивают этот исход как довольно-таки вероятный – 1,67, – но для адреналина в крови это самое то.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,67).