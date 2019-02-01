"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги

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"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги

"Барселона" – "Валенсия"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 20:30

Главный арбитр: Диано Мальенко

Испанский чемпионат перевалил за свой экватор, и теперь настало время вспоминать результаты первого круга и налаживать их на нынешнюю ситуацию. Очень интересным в этом плане можно считать противостояние "Барселоны" и "Валенсии". В первом круге команды сыграли между собой вничью 1:1, при чем "королева ничьих", которая сейчас вынуждена делить этот статус с королем "Атлетиком" из Бильбао, очень быстро забила первый гол, а потом весь матч наблюдала за атаками "Барсы", проморгав только одну. Сегодня команды имеют уже немного другой статус. "Сине-гранатовые" давно являются фаворитом чемпионата не только на бумаге, но и в таблице, а "Валенсия" ненадолго избавилась от проклятия неудач, что помогло "летучим мышам" запрыгнуть на седьмое место таблицы.

Форма "Барселоны" не терпит никаких обсуждений и говорит сама за себя. Да, многие до сих пор помнят неудачные результаты в Кубке Испании или осеннюю пробуксовку, но все это в прошлом. Последний раз "Барса" теряла очки в Ла Лиге 24 ноября (тот самый знаменитый матч с "Атлетико", после которого последовали 8 побед подряд), что позволило оторваться от второго места на 5 баллов (счастье "Атлетико" в том, что подопечные Симеоне тоже почти не теряют очков). Что же касается Кубка Короля, то здесь все решается лишь во вторых матчах, а первые служат для ротации и отдыха. Так несколько дней назад на "Камп Ноу" была уничтожена "Севилья" (6:1), а в следующем раунде "сине-гранатовых" ждет "Реал". Единственная действительно серьезная проблема "Барселоны" заключается в отсутствии некоторых ключевых игроков. В первую очередь, это касается Серхио Бускется, который является немного не тем Бускетсом, что был раньше, но все же без него центр поля заметно слабее. Испанец дисквалифицирован. Кроме того, в лазарете находятся Умтити и Дембеле.

"Валенсия", которая большую часть сезона пыталась вырваться из петли ничейных результатов, поймала удачу за хвост и в течении 2 недель добыла две победы (вот правда обе команды – "Вильярреал" и "Сельта" – находятся в зоне вылета), и поднялась на 7 место в таблице, откуда до зоны Лиги Чемпионов остается всего лишь 7 баллов (на фоне не самой стабильной "Севильи"). Что интересно, "Валенсия" достаточно редко добивается хоть каких-нибудь результатов в последних встречах с "Барселоной", но если это и происходит, то непременно на "Камп Ноу". Так что шансы у "летучих мышей" будут. Но для этого нужно решить очень важную и насущную атакующую проблему. Подопечные Марселино забили всего 22 гола в 21 матче чемпионата Испании – это 4 худший показатель лиги.

Интересные факты перед противостоянием "Барселона" – "Валенсия"

"Валенсия" не может победить "Барселону" в 5 матчах чемпионата кряду. Последняя победа "летучих мышей" в данной противостоянии датируется апрелем 2016 года. А если говорить о матчах на "Месталье", то здесь и вовсе все плохо с 2007 года.

В последних 8 матчах чемпионата Испании "Барселона" забивала как минимум 2 гола.

Последний раз "Барселона" и "Валенсия" играли вничью 0:0 17 октября 2009 года.

Ориентировочные составы

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Артур, Ракитич, Видаль – Коутиньо, Месси, Суарес.

"Валенсия": Нету – Пиччини, Паулиста, Гарай, Гайа – Солер, Парехо, Коклен, Черышев – Мина, Родриго.

Прогноз на матч "Барселона" – "Валенсия"

"Барселона" является абсолютным фаворитом встречи по мнению букмекеров. Успех "сине-гранатовых" оценивают в коэффициент 1,33. На втором месте идет ничья – 6,25. В случае победы "Валенсии" поставленные деньги можно умножить в 9 раз.

На матч против "Валенсии" "Барселона" снова выйдет не в лучшем оборонительном сочетании, что увеличивает ее шансы пропустить гол сразу на несколько позиций. В связи с этим наша редакция предлагает поставить на голы с обеих сторон. Букмекеры оценивают этот исход как довольно-таки вероятный – 1,67, – но для адреналина в крови это самое то.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,67).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
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