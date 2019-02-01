"Барселона" - "Валенсия". Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

"Барселона" – "Валенсия"

Стадион: Ноу Камп

Начало матча: 20:30

В центральном матче 22-го тура испанской Ла Лиги сойдутся «Барселона» и «Валенсия». Старт встречи на стадионе «Камп Ноу» запланирован на 2 февраля в 19:30 по киевскому времени.

Прогноз

В столице Каталонии мы не ожидаем увидеть результативный футбол, несмотря на тот факт, что «сине-гранатовые» больше всех забивают в Ла Лиге. Дело в том, что в текущем сезоне меньше «Валенсии» пропускает лишь «Атлетико», поэтому каталонцам будет непросто сломить оборону гостей. Самая очевидная ставка победа каталонцев с форой.

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Как мы говорили П1 с форой (-1,5) на Барселону GG.BET дает коэффициент 1,79, что выглядит неплохо, учитывая форму атакующих игроков каталонцев. Два гола Месси, Коутиньо и Суарес должны забить.

«Барселона»

Наверняка все вспоминают, как мощно в позиционных атаках «сине-гранатовые» выглядели при Гвардиоле. Когда Пеп возглавлял «Барселону», все игроки команды были расположены по своим зонам, тем не менее, с приходом новых тренеров состарились и ушли ключевые игроки середины поля. После Пепа каталонским клубом управлял Луис Энрике, который делал ставку на мощное нападение. Сейчас во главе «Барселоны» стоит Эрнесто Вальверде, который изменил вектор в противоположную сторону. Не могут в полной мере реализовать свой потенциал креативные игроки Коутиньо, Малком и Дембеле, ведь стиль владения поменялся. По-прежнему каталонцы в Испании больше всех владеют мячом, но вот только весь этот стиль сводиться к тому, что игроки ищут на поле Месси, чтобы тот что-то придумал.

Под Месси хорошо играет лишь Луис Суарес, который является отличным помощником для него. Паулиньо взяли лишь для того, чтобы он отвлекал внимание на себя, тем самым, у Лионелля было бы больше свободного пространства. На данный момент у «Барселоны» хватает травмированных игроков (Бускетс, Дембеле, Рафинья, Умтити), поэтому менеджмент клуба начал искать усиление. Был подписан Кевин-Принс Боатенг из итальянского «Сассуоло». Данный трансфер в какой-то мере выглядит нелогичным, но вот только иногда нужно давать отдыхать и Суаресу. Каталонский клуб ничем не рискует, подписав Боатенга за скромные деньги. А вот где «сине-гранатовым» пришлось раскошелиться, это с трансфером из «Аякса» 21-летнего Френки де Йонга, на которого было потрачено 75 млн евро. Конкуренция в центре поля сейчас в «Барселоне» огромная, но вот только никто из игроков не может быть уверенным в том, что ему гарантировано место в основном составе. «Барселона» на данный момент в Европе чуть ли не больше всех забивает. Она лидирует в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов является одним из главных претендентов на трофей наряду с «Манчестер Сити».

«Валенсия»

Пару дней назад «летучие мыши» сумели оформить путевку в полуфинал Кубка Испании. Первый матч четвертьфинала против «Хетафе» они проиграли в гостях 0:1, но сумели добиться положительного результата в ответной игре, при чем, победа получилась невероятной. Пропустив уже на первой минуте, «Валенсия» сумела сравнять счет лишь по истечению часа игры. Но для того, чтобы пройти дальше, «летучим мышам» нужно было забивать еще дважды. Дело дошло до компенсированного времени, и болельщики уже покидали стадион, и тут блеснул Родриго, который забил дважды в течение двух минут (3:1).

Нынешней осенью «Валенсия» выступала в Лиге чемпионов, где заняла третье место в квартете, уступив «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед» места в плей-офф, а сама переместилась в Лигу Европы. Занятость выступлениями на международной арене поначалу очень вредила делам в Ла Лиге, где команда болталась в числе аутсайдеров. Долгое время «летучие мыши» были наиболее результативной командой Ла Лиги, но со временем они вернули уверенность в своих силах. «Валенсия» начала восхождение по турнирной таблице, а сейчас она уже на 7 месте, имея 29 очков после 21 матча.

Статистика личных встреч

Матч первого круга завершился ничейным результатом – 1:1. Гарай открыл счет на второй минуте встречи, но Месси еще в середине первого тайма восстановил статус-кво. В целом игра была равной, а результат справедливым. Следует отметить, что «Валенсия» не может обыграть «Барселону» в последних 7 очных матчах.