"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Барселона" на своём поле сыграет с "Валенсией".
"Блауграна", традиционно, очень сильна в родных стенах, однако в то же время "летучие мыши" являются неудобным соперником для каталонцев. Поэтому игры в одни ворота ожидать не стоит - тем интереснее будет следить за сегодняшней битвой.
Матч пройдёт в субботу, 2 февраля, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите: "Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15