"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Барселона" на своём поле сыграет с "Валенсией".

"Блауграна", традиционно, очень сильна в родных стенах, однако в то же время "летучие мыши" являются неудобным соперником для каталонцев. Поэтому игры в одни ворота ожидать не стоит - тем интереснее будет следить за сегодняшней битвой.

Матч пройдёт в субботу, 2 февраля, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

Не пропустите: "Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru