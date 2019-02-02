"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры

Теги барселонаваленсия

"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Барселона" на своём поле сыграет с "Валенсией".

"Блауграна", традиционно, очень сильна в родных стенах, однако в то же время "летучие мыши" являются неудобным соперником для каталонцев. Поэтому игры в одни ворота ожидать не стоит - тем интереснее будет следить за сегодняшней битвой.

Матч пройдёт в субботу, 2 февраля, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

Не пропустите: "Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор

"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов