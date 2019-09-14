"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 4-го тура Примеры

В центральном поединке 4-го тура испанской Примеры сойдутся "Барселона" и "Валенсия".

До сегодняшней игры каталонцы занимают восьмое место (4 очка), а "летучие мыши" - 10-ю позицию (4 очка).

Поединок начнется сегодня, 14 сентября, в 22:00 (мск). Видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на нашем сайте.

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