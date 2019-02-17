"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0 (видеообзор матча)

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"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 24-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Вальядоидом".

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 23 35
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 23 32
9 Валенсия Валенсия 23 31
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леванте Леванте 24 30
12 Леганес Леганес 24 29
13 Эспаньол Эспаньол 23 28
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
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