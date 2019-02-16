"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Барселона" дома проэкзаменирует "Вальядолид".

"Сине-гранатовые" уверенно лидируют в турнирной таблице первенства, однако набравший ход "Реал" уже подобрался на комфортное расстояние и начинает наступать на пятки действующему чемпиону страны. Что касается "бело-фиолетовых", то они находятся в опасной близости от зоны вылета, поэтому поражение их однозначно не устроит.

Матч пройдёт в субботу, 16 февраля, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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