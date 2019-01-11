"Барселона" ведет борьбу за вингера "Валенсии"

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"Барселона" ведет борьбу за вингера "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Карлос Солер попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает AS, каталонцы планируют приобрести 22-летнего испанца следующим летом. Класула игрока составляет 80 миллионов евро.

Отметим, что конкуренцию "Барселоне" в борьбе за Солера составят "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Солера два забитых мяча и шесть результативных передач в 24 играх.

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