"Барселона" ведет переговоры о обмене Гризманна на Феликса

Фото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

"Барселона" начала переговоры с "Атлетико Мадрид" по обмену между Жоау Феликсом и Антуаном Гризманном, сообщают журналисты Самюэль Марсден и Мои Льоренс.

По информации источников, агент Жорже Мендеш работает в качестве посредника в операции

Отмечается, что окружение Гризманна говорит, что сделка возможна.

Но люди, участвующие в переговорах, признают, что будет трудно провернуть обмен за такое короткое время.

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