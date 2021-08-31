"Барселона" ведет переговоры о обмене Гризманна на Феликса

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"Барселона" ведет переговоры о обмене Гризманна на ФеликсаФото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

"Барселона" начала переговоры с "Атлетико Мадрид" по обмену между Жоау Феликсом и Антуаном Гризманном, сообщают журналисты Самюэль Марсден и Мои Льоренс.

По информации источников, агент Жорже Мендеш работает в качестве посредника в операции

Отмечается, что окружение Гризманна говорит, что сделка возможна. 

Но люди, участвующие в переговорах, признают, что будет трудно провернуть обмен за такое короткое время.

Также не пропустите: Источник: Камавинга - футболист "Реала". | http://soccernews.ru
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